ميركل تلتقي نتنياهو في القدس

القدس - (د ب أ)

التقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس مساء اليوم الأربعاء، في أول جلسة لتبادل الرأي بين الجانبين قبل انطلاق المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية.

وتبدأ المشاورات الرسمية التي تشارك فيها جميع وزارات الحكومة الألمانية، غدا الخميس، والتي تتناول القضايا المتعلقة بالسياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية.

ويعد الاتفاق النووي مع إيران أحد أوجه الخلاف الرئيسية بين ألمانيا وإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق وهو ما حظى بترحيب إسرائيلي.

وفي المقابل، تتمسك ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015

ويتهم نتنياهو المستشارة الألمانية بانتهاج سياسة مهادنة تجاه إيران.

كما تعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المواضيع الخلافية بين الجانبين.

وتبدي إسرائيل قلقا حيال تنامي معاداة السامية في ألمانيا.