مستشار ترامب: أمريكا تنسحب من بروتوكول باتفاقية جينيف بسبب "ما تسمى فلسطين"

القاهرة - مصراوي

هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، فلسطين بسبب تحركاتها ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ضد نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاقية غير الملزمة في جنيف حول العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد تحرك فلسطين ضد نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وقال بولتون، بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الناطقة بالإنجليزية: "أعلن أن الرئيس قرر انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري في اتفاق جينيف حول العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف بولتون أن ذلك جاء بعد: "القضية التي قامت بها ما تسمى دولة فلسطين، واتهامها للولايات المتحدة، وتحدي قرار نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أعلن يوم السبت الماضي، رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وقال المالكي في بيان: "إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 14 من مايو الماضي، بموجب اعترافها بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وهو ما قوبل برفض فلسطيني شديد.

يذكر أن السلطة الفلسطينية، تقاطع الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.