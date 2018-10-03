فرار مسلح حاول اقتحام مقر المعارض التركي "جولن" بعد إطلاق النار عليه

كتب – محمد عطايا:

أعلن المتحدث باسم حركة "جولن"، فرار مسلح حاول اقتحام مقر المعارض التركي فتح الله جولن، بعدما اطلقت شرطة ولاية بنسلفينيا طلقات تحذيريه نحوه.

وأضاف المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية، أنه لا يعتقد بإصابة أي أحد في حادثة إطلاق النار.

وتسعى تركيا إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتسليم المطلوب الأول لدى أنقرة فتح الله جولن، بعد اتهامه بعد اتهامه بالتحريض على انقلاب فاشل عام 2016.