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يونيسيف تعلق مساعدات لنحو 9 ملايين يمني

07:02 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
يونيسيف تعلق مساعدات لنحو 9 ملايين يمني

يونيسيف

نيويورك - (أ ش أ)

علقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الأربعاء، تحويلات نقدية إلى أكثر من تسعة ملايين يمني تحت ضغط من مليشيات الحوثي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن "يونيسيف" أن قرار تعليق المساعدات جاء بعد عدم تمكن المنظمة الأممية من إنشاء مركز اتصال لتلقي تعليقات من المستفيدين، دون تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الحوثيين أعاقوا إطلاق مركز الاتصال خشية الكشف عن تلاعبهم في التحويلات النقدية -وفقًا لمصدرين رفضا الكشف عن هويتهما-.

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