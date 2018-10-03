قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ريف دير الزور الشرقي بسوريا

دمشق - (د ب أ)

سقط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في انفجار استهدف حاجزاً لقوات قسد في ريف دير الزور الشرقي، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك في ريفها الشرقي .

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سقط أربعة قتلى من قواتنا وأصيب 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في حاجز لقوات سورية الديمقراطية، على أطراف بلدة جرانيج بريف دير الزور الشرقي بعد ظهر اليوم الأربعاء".

واتهم المصدر تنظيم داعش بالوقوف وراء الانفجار، قائلا "هناك خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة، هي من استهدفت قواتنا في المنطقة".

ومن ناحية أخرى، تستمر معارك الكر والفر بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحي تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

وقال عضو مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د.ب.أ) "تستمر معارك كر وفر بين مسلحي داعش وقوات قسد، حيث تسيطر قسد نهاراُ على أغلب أحياء بلدة الباجوز، لتعود تلك الأحياء لسيطرة التنظيم ليلاً بعد توقف طائرات التحالف".

ونفى المصدر وصول قوات قسد إلى اطراف بلدة السوسة /حوالي 10 كيلومترات شمال غرب مدينة البوكمال/ "المعارك لا تزال تجري في بلدة الباجوز، والمسافة بين بلدة الباجوز والسوسة حوالي سبعة كيلومترات، إضافة إلى وجود قريتين بينهما، ولكن مدفعية قسد تقصف منذ أيام بلدة السوسة التي تشهد حركة نزوح كبيرة من المدنيين باتجاه مناطق قسد".