وسط رفض دمشق.. تشكيل حكومة اتحادية في شمال سوريا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في ختام اجتماعها اليوم الأربعاء عن تشكيل حكومة اتحادية تضم تسع هيئات تخص الشأن المحلي الخدمي، كما تم انتخب الرؤساء المشتركين للهيئات.

وقالت الهيئة في بيان لها وزع في ختام المؤتمر، الذي عقد في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "تضم الإدارة الذاتية تسع هيئات الداخلية وهي هيئة التربية والتعليم- الإدارات المحلية- الاقتصاد والزراعة – المالية- هيئة الثقافة والفن - هيئة الصحة والبيئة- الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة المرأة".

وقال الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش "نجحت الإدارات المدنية الذاتية الديمقراطية في إدارة المجتمع وتنظيمه، من خلال تشكيل الكومينات ومجالس الشعب إلى قمة الهرم الإداري، وقد ساعد ذلك في إيصال الخدمات لأهلنا بأفضل صورة ممكنة ضمن أصعب وأحلك الظروف".

وأكد المهباش- في كلمة أمام الاجتماع حصلت (د.ب.أ) على نسخة منها أن "تشكيل الإدارة ما هو إلا استكمال لهذه النجاحات، ولضرورات المرحلة التي نمر بها لننطلق إلى آفاق جديدة وكبيرة بحجم طموحاتنا وتطلع شعوبنا وأهلنا".

وتوقف الحوار بين الحكومة السورية ومجلس سوريا الديمقراطي، بعد اعتقال المئات من مرشحي انتخابات الإدارة المحلية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا والتي تسيطر على أغلبها قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

وترفض الحكومة السورية إنشاء حكم اتحادي في شمال سوريا رفضاً قاطعاً .

وعقدت الإدارة الذاتية اجتماعها الأول منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة الطبقة، وكان من قرارتها الهامة والمفصلية تشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتم الإعلان الرسمي لتشكيل هذه الإدارة في الجلسة التأسيسية للمجلس العام التي عقدت بتاريخ السادس من الشهر الماضي في ناحية عين عيسى في مقر مجلس سوريا الديمقراطية، وتم منحهم مدة 21 يوماً لتشكيل الهيئات بعد التشاور مع كافة الإدارات المدنية والذاتية الـ7 والتي تتبع إدارياً لشمال سوريا، وتمتد من منطقة منبج وعين العرب وتل أبيض وصولاً إلى القامشلي والحسكة.