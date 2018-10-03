الناتو يدعو أعضاء أوروبيين إلى الإسراع بزيادة النفقات العسكرية

بروكسل - (د ب أ)

دعا الامين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أعضاء أوروبيين في التكتل العسكري إلى زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي، بأسرع ما يمكن.

وقال ستولتنبرج اليوم الاربعاء في مستهل محادثات لوزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل تستمر يومين، إن اجتماع القمة الذي عقد في تموز/يوليو الماضي أظهر حاجة ملحة للتحرك في هذا الاتجاه.

وتأتي تصريحات ستولتنبرج تلميحا إلى التصعيد الأخير في الخلاف الدائر حول رفع نفقات الدفاع لدول الحلف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلال القمة بخروج بلاده من الحلف بغرض تعزيز مطالبه الداعية إلى رفع دول الحلف نفقاتها الدفاعية.

ويشكو ترامب منذ فترة طويلة مما اعتبره توزيعا غير عادل للأعباء داخل الحلف، وركز انتقاداته على ألمانيا بسبب تدني نسبة ما تخصصه للنفقات الدفاعية قياسا إلى ناتجها المحلي الكبير.

يذكر أن نفقات ألمانيا الدفاعية تشكل 1.24% فقط من إجمالي ناتجها المحلي بينما تصل هذه النسبة في الولايات المتحدة إلى 3.5%.

وبرر ترامب مطالبه بأن زعماء الحلف كانوا اتفقوا في 2014 على رفع النفقات الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة بحيث تصل الدول إلى هذه " القيمة المعيارية" بحلول عام 2024.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة الالمانية أنها حققت الهدف برفع معدل نفقاتها إلى 1.5% في الوقت الراهن، فإن ترامب يرى أن هذه النسبة أقل من اللازم.