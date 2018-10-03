بومبيو: أمريكا تنهي رسميًا اتفاق 1955 للصداقة مع إيران

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة قررت رسميًا انهاء اتفاق عام 1953 للصداقة مع إيران، مشيرًا إلى ان الطريقة الوحيدة لحل الخلافات مع طهران هي أن توقف الأخيرة أعمالها الإرهابية حول العالم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن قرار المحكمة الدولية بتأييد واشنطن في فرض المزيد من العقوبات على إيران، يعد هزيمة أخرى لطهران.

وكان كلا الطرفان وقعا معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية في طهران في 15 أغسطس عام 1955.

ووقع الطرفان الاتفاقية بناء على رغبة المملكة الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين في كلا البلدين وتوطيدها بشكل ثابت، وتأكيدًا على ضرورة الإلتزام بالثوابت العليا لتنظيم العلاقات الإنسانية، وتشجيع التجارة وتأسيس استثمارات وعلاقات اقتصادية أقرب بشكل عام بين الشعبين والحكومتين بما يخدم مصلحة البلدين. والحكومتين بما يخدم مصلحة البلدين.