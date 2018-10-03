"واس": الإنتربول السعودي يسترد مطلوباً في شيكات بدون رصيد

القاهرة - مصراوي:

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الإنتربول السعودي ألقى القبض على مواطن سعودي هارب خارج المملكة، مطلوب بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد.

وقالت الوكالة إن المواطن السعودي الذي لم تذكر اسمه مطلوب "بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها عدد 4 شيكات بمبالغ كبيرة وبتقديمها للبنك اتضح خلو حسابه من الرصيد الكافي لتغطية الشيكات وهروبه إلى خارج المملكة."

وأضافت أنه تم القبض على المطلوب واسترداده للمملكة يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن خطيبة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي يكتب مقالات رأي في الصحيفة، قولها إنه فقدت الاتصال به بعد زيارته للقنصلية السعودية في أسطنبول.