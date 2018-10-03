المبعوث الأممي إلى اليمن يتوجه إلى أبو ظبي للاجتماع بقيادة المجلس الجنوبي

صنعاء - (د ب أ):

توجه مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإمارتية أبو ظبي، ضمن مساعيه لعملية السلام.

وقال مكتب المبعوث ، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المبعوث الخاص توجه إلى أبو ظبي لعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وكبار المسؤولين الإماراتيين".

وأوضح البيان أن الاجتماع سيناقش تدابير الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يلقى دعماً من الإمارات، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى انتفاضة شعبية في الجنوب، بهدف طرد الحكومة الشرعية والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.

واتهم المجلس الحكومة الشرعية، بـ "الفساد"، مطالباً دول التحالف العربي باتخاذ موقف مساند "للانتفاضة الشعبية".

وأدى تدهور الاقتصاد في اليمن جراء انهيار العملة المحلية بشكل متسارع، إلى مطالبات واسعة من قبل اليمنيين بالخروج بثورة ضد الجميع (التحالف الحوثيين والحكومة الشرعية)، اطلقوا عليها "ثورة الجياع".