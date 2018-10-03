تدمير خيام لأفغان محتجين أمام قاعدة عسكرية ألمانية شمالي بلادهم

كابول - (د ب أ):

دمرت الشرطة خيام خاصة بموظفين سابقين في قاعدة عسكرية ألمانية في أفغانستان ، والذين بدأوا احتجاجا منذ أسابيع ،وفقا لما قاله قائد المحتجين جاويد سلطاني.

وأغلق المحتجون الأفغان البوابة الرئيسية لقاعدة "كامب مارمال" في إقليم بلخ شمالي أفغانستان ، وهي أكبر قاعدة للجيش الألماني "بوندسفير" خارج ألمانيا، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه نقض لوعد بالإقامة في ألمانيا.

وقال سلطاني إن رجال شرطة بملابس مدنية ووجوههم مغطاة ، دمروا خيام المحتجين واقتادوا رجلا واحدا على الأقل إلى الحجز لليلة واحدة أمس الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ ،شير جان دوراني، إنه لم يتم استخدام أي قوة خلال إجلاء المحتجين عن الطريق ، ونفى أنه كانت هناك أي خيام. ونفى أيضا أن يكون قد تم احتجاز أي شخص.

واستأنف المحتجون احتجاجهم اليوم الأربعاء .

وفي سبتمبر ، بدأ أكثر من 120 أفغانيا من الموظفين السابقين في كامب مارمال احتجاجهم.

وقال الموظفون ،الذين عملوا لدى الجيش الألماني لفترة خمسة إلى عشرة أعوام، إنهم تلقوا عددا من الوثائق التي تشير إلى أنهم مهددون من قبل طالبان.

وأشار مسؤولون في القاعدة العسكرية في البداية للموظفين إلى أنه سيتم نقلهم إلى ألمانيا ، ولكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد، وفقا لسلطاني.