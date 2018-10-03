ميلانيا ترامب تزور مركزا سابقا لتجارة العبيد في غانا

كيب تاون - (د ب أ):

زارت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب اليوم الأربعاء أحد " قلوع العبودية" في مدينة كيب كوست في غانا، وكان يستخدم في السابق كمركز لتجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي.

وتعد غانا أول محطة في جولة ميلانيا التي تشمل أربع دول أفريقية، وتعد أول جولة خارجية لها بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت ميلانيا، التي كانت ترتدي معطفا باللون الزيتوني وبنطلون باللون البني الفاتح وحذاء بني اللون جولتها بزيارة قاعة أوباما بقصر امينتسيمادزي في كيب كوست، حيث التقت برئيس عرقية فانتي المحلية.

وقد تم إطلاق هذا الاسم على القاعة عقب أن زار الرئيس السابق باراك أوباما القلعة مع زوجته ميشيل وابنتيهما عام 2009، خلال أول عام من توليه رئاسة أمريكا.

وحين ذاك، قارن أوباما هذه التجربة بزيارة موقع معسكرات الاعتقال النازية.

وكانت ميلانيا قد زارت أمس الثلاثاء، في أول أيام زيارتها لغانا، أمهات وأطفالهن في مستشفى محلي، وتناولت الشاي مع سيدة غانا الأولى ريبيكا اكوفو ادو.

ومن المقرر أن تتوجه ميلانيا بعد ذلك إلى مالاوي وكينيا ومصر. ولم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمالها لأسباب أمنية.