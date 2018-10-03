رئيسا البرلمان العربي والعراقي يتفقان على ضرورة توحيد الجهود لدعم النازحين

كتبت - إيمان محمود:

اتفق رئيسا البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، والنواب العراقي محمد الحلبوسي، على ضرورة التنسيق والتشاور لدعم العمل البرلماني العربي المشترك ودعم جهود العراق في إعادة الإعمار وإسناد جهود العراق في تقديم العون للاجئين والنازحين العراقيين والقضاء على جيوب تنظيم داعش الإرهابي من البلاد واستكمال محاربة الإرهاب فكريا بدعم مكافحته أمنيا وعسكريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السلمي والحلبوسي في ختام مباحثاتهما اليوم الأربعاء،بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد السلمي على عمق العلاقات التي تربط البرلمان العربي مع مجلس النواب العراقي.

وقال السلمي إنه تم الاتفاق على المزيد من التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العراقي الشقيق والشعب العربي الكبير .

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار العراق ودعم مؤسساته الدستورية خاصة بعد انتخاب كل من رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، مشيدا بنجاح التجربة الديمقراطية في العراق واتفاق السلطات التنفيذية والتشريعية على استكمال الاستحقاقات الدستورية .

وقال السلمي إن البرلمان العربي يدعم تعزيز العلاقات العربية – العربية سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية .

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية واهتمامه المباشر بدعم الدولة العراقية حكومة وشعبا خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الحلبوسي " إن هذا التنظيم الإرهابي لم يستهدف العراق وحده بل استهدف الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء حيث كانت ساحة العراق هي ساحة الحرب ضد الإرهاب نيابة عن إخوانه العرب "، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود المساندة من قبل البرلمان العربي والدول العربية والمجتمع الدولي تمكن العراق وشعبه من دحر هذا التنظيم الإرهابي المتطرف .

وأعرب "الحلبوسي" عن أمله في استمرار التنسيق والتشاور مع البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب فكريا بعد محاربته عسكريا وأمنيا ، مشيدا بدور البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية في الدول العربية لإساند العراق في عملية إغاثة النازحين واللاجئين من خلال تفعيل بعض المؤتمرات والضغط على الحكومات لمساعدة الحكومة العراقية في هذا الملف الخاص بإغاثة النازحين وإعادتهم إلى ديارهم سالمين بعد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهاب وكان آخرها المؤتمر الذي عقد في دولة الكويت في إبريل الماضي حيث جمعت الكويت كل الدول المانحة للمساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة والتي تضررت جراء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كما ثمن الحلبوسي عاليا دور البرلمان العربي في دعم قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الحلم العربي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأكد حرص العراق على استمرار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والشعبية العربية بين البرلمان العراقي والبرلمان العربي والمجالس النيابية العربية الأخرى من أجل حل المشاكل التي تعصف في بعض الدول العربية وتقريب وجهات النظر ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور واضح للبرلمان العربي في حل هذه المشكلات .

وردا على سؤال حول رؤية رئيس البرلمان العراقي لدور البرلمان العربي في جهود إعادة إعمار العراق ، قال الحلبوسي "إن البرلمان العربي كان له دور واضح في حث الحكومات العربية بتقديم يد العون إلى العراق والمضي قدما في ملف إعادة الإعمار وكان آخرها المؤتمر الذي عقد في دولة الكويت للدول المانحة "، معربا عن أمله في المزيد من الجهود الدبلوماسية والشعبية من البرلمان العربي لإعادة إعمار العراق خاصة وأن حجم الضرر الذي أصاب العراق بعد الحرب على تنظيم داعش الإرهابي كان كبيرا .

وردا على سؤال حول رؤيته لآخر التطورات على الساحة العراقية ، استعرض الحلبوسي الجهود التي شهدتها الساحة العراقية من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية ومواجهة التحديات وكان آخرها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء البرلمان العراقي وفي نفس اليوم تم تكليف رئيس الوزراء العراقي الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة ثلاثين يوما .

وقال الحلبوسي إن البرلمان العراقي حريص على تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة والتواصل مع المحيط العربي والدولي وتوفير كل الامكانات اللازمة لإعادة إعمار العراق وإعادة العراق إلى مكانته الطبيعية على الساحة العربية والإقليمية والدولية .

وأضاف أن العراق ليس بحاجة للانفتاح على محيطه العربي بل هو جزء من الأمة العربية وأن وجودنا اليوم مع رئيس البرلمان العربي يؤكد أننا كنا ومازلنا وسنبقى البوابة الشرقية للأمة العربية.

وخصصت جلسة المباحثات لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وتوحيد المواقف وتنسيق المواقف والجهود تجاه القضايا الهامة في المحافل الإقليمية والدولية.