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    المستشار النمساوي يسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال لقائه ببوتين

    02:28 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    المستشار النمساوي يسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال لقائه ببوتين

    المستشار النمساوي زباستيان كورتس

    فيينا - (د ب أ):

    قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الأربعاء إن الهدف من زيارته المقبلة لمدينة سان بطرسبرج الروسية للقاء الرئيس فلادمير بوتين هو " الحد من التوترات بين روسيا وأوروبا".

    ويشار إلى أن النمسا،التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تربطها علاقات جيدة مع موسكو، على الرغم من إدانتها لضم روسيا لشبه جزيرة القروم عام 2014.

    وأكد كورتس للصحفيين قبل زيارته لثاني أكبر مدينة روسية أن النمسا تواصل دعم العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

    وقال للصحفيين في فيينا " نحن نطالب بتحسين أوضاع مواطني شرق أوكرانيا" وذلك في إشارة إلى الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الروسية.

    وأضاف" موقفنا واضح للغاية. لقد تم تمديد العقوبات في حزيران/يونيو الماضي، لو لم توافق النمسا على ذلك، لما كانت العقوبات موجودة".

    وأكد كورتس على أهمية دعم الحوار البناء مع روسيا" لأنه على المدى الطويل سوف يحل السلام في قارتنا فقط مع روسيا وليس ضدها".

    النمسا زباستيان كورتس روسيا الاتحاد الأوروبي بوتين

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