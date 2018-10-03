إدوار فيليب يتولى منصب وزير الداخلية الفرنسي

باريس - (د ب أ):

تولى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب منصب وزير الداخلية المؤقت اليوم الاربعاء، ليخلف جيرار كولومب في مراسم تسليم متأخرة وربما خرقاء أضافت إلى مظهر الفوضى في الحكومة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اضطر لقبول استقالة كولومب من منصب وزير الداخلية مساء أمس الثلاثاء بعد أن رفضها قبل يوم.

وفي فشل غير عادي لمراسم التسليم والتسلم ، ترك كولومب واقفا بمفرده لمدة حوالي 15 دقيقة على سجادة حمراء، بينما كان ينتظر فيليب الذي وصل متأخرا.

وأشاد كولومبو بقوانين مكافحة الارهاب والهجرة، التي تم تمريرها منذ أن تولى المنصب في منتصف عام 2017، في أعقاب انتخاب ماكرون، بالاضافة إلى الاصلاحات داخل الوزارة.

أما فيليب فقد أحدق النظر إلى الأمام وأحيانا مهدرا الوقت في ضبط أطراف أكمامه ونادرا ما كان يلتفت إلى كولومبو حتى وهو ينظر إليه بالحديث .

وعندما جاء دور فيليب ليتحدث، شكر كولومب لما قدمه من خدمة على مدار 16 شهرا، قائلا إن الحكومة مازالت مصرة على أن "تقدم للشعب الفرنسي أعلى مستوى من الامن".

وأثار كولومب (71 عاما) انتقادات من جانب المعارضة المحافظة عندما قال في منتصف سبتمبر إنه يعتزم التنحي في العام المقبل للترشح لمنصب عمدة ليون في الانتخابات المحلية في عام 2020.