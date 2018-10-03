إيران ترحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة

طهران - (د ب أ):

رحبت إيران بقرار محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، الذي ألزمتها فيه بتعليق بعض العقوبات ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن "القرار بمثابة اعتراف بموقفنا المشروع".

وأضافت الوزارة أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم وفقا للقانون الدولي، موضحة أنه يتعين على الولايات المتحدة وفقا لهذا القرار الالتزام بالاتفاق النووي المعترف به دوليا وإزالة العواقب الناجمة عن انسحابها غير الشرعي من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فيينا عام 2015.

وذكرت الوزارة أن قرار المحكمة يتعلق على وجه الخصوص بالعقوبات الجديدة وبعرقلة التجارة الدولية مع إيران.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء أمرا مؤقتا للولايات المتحدة بإلغاء العقوبات التي فرضتها على إيران، والتي تتعلق بالمساعدات الإنسانية والطيران المدني.

وذكرت أعلى محكمة للأمم المتحدة في حيثيات قرارها أنه يتعين على الفور إلغاء العقوبات المتعلقة على وجه الخصوص بالمساعدات الإنسانية وأمن النقل الجوي.

وحكمت المحكمة بذلك لصالح الدعوى المقدمة من إيران، التي طالبت باستصدار قرار عاجل يقضي بوقف العقوبات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وفرضت بعض العقوبات ضد طهران في مايو الماضي.

وقضت المحكمة بأن هذه العقوبات تنتهك معاهدة الصداقة المبرمة بين البلدين عام 1955.

وتعود هذه المعاهدة إلى حقبة المملكة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية في إيران.