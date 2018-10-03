نائب يمني: الوضع الإنساني يسوء والناس يأكلون أوراق الشجر

كتبت - إيمان محمود:

حذر علوي الباشا، عضو البرلمان العربي عن دولة اليمن، من خطورة الوضع الإنساني في البلاد، لافتا إلى زيادة عدد النازحين بسبب الحرب الجارية.

وقال الباشا في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، إن هناك حوالي ٥٥ ألف نازح بسبب معارك الحديدة.

وأضاف أن أوضاع النازحين في تدهور، قائلا "الناس أصبحوا يأكلون أوراق الشجر".

وطالب النائب اليمني بسرعة التحرك الفوري لإنقاذ المدنيين في "اليمن السعيد الذي أصبح تعيسا" على حد تعبيره.

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان العربي صباح اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، الذي استهل زيارته للقاهرة، بلقاء دبلوماسيين مصريين، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين.