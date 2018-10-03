  • عاجل:الأرصاد تعلن طقس الخميس: شبورة وسحب والقاهرة 33 (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    نائب يمني: الوضع الإنساني يسوء والناس يأكلون أوراق الشجر

    01:49 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    نائب يمني: الوضع الإنساني يسوء والناس يأكلون أوراق الشجر

    علوي الباشا

    كتبت - إيمان محمود:

    حذر علوي الباشا، عضو البرلمان العربي عن دولة اليمن، من خطورة الوضع الإنساني في البلاد، لافتا إلى زيادة عدد النازحين بسبب الحرب الجارية.

    وقال الباشا في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، إن هناك حوالي ٥٥ ألف نازح بسبب معارك الحديدة.

    وأضاف أن أوضاع النازحين في تدهور، قائلا "الناس أصبحوا يأكلون أوراق الشجر".

    وطالب النائب اليمني بسرعة التحرك الفوري لإنقاذ المدنيين في "اليمن السعيد الذي أصبح تعيسا" على حد تعبيره.

    وبدأت الجلسة العامة للبرلمان العربي صباح اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، الذي استهل زيارته للقاهرة، بلقاء دبلوماسيين مصريين، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين.

    أوراق الشجر علوي الباشا البرلمان العربي اليمن

    الخبر التالى:

    إيران ترحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان