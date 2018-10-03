بعد تسونامي.. إندونيسيا تنتظر البركان (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

ضربت أمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية منذ خمسة أيام، إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، الأربعاء إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا إندونيسيا ارتفعت إلى أكثر من 1400 قتيل، مع توقعات بانتشال مزيد من الضحايا.

ولكن ما زاد الطين بلة أن بركان سبوتا جبل بجزيرة سولاويسي قد بدأ بالثوران، ملقيا كميات ضخمة من السحب الرمادية في السماء يمكن رؤيتها من على بعد مئات الكيلومترات.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن حوالى 200 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وقدر عدد المساكن المُدمرة بـ66 ألف منزل.

وتتعرض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.

وفي عام 2004، ضربت أمواج عاتية في أعقاب زلزال شديد جزيرة سومطرة الإندونيسية، وقتلت 226 ألفًا في أنحاء المحيط الهندي، بينهم أكثر من 120 ألفًا في إندونيسيا.

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