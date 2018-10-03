  • عاجل:مقتل 15 إرهابياً في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    السجن 20 سنة و2000 جلدة لسعودي اغتصب فتاة وصورها عارية

    01:29 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    السجن 20 سنة و2000 جلدة لسعودي اغتصب فتاة وصورها عارية

    أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أيَّدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية من المملكة أخيرًا حُكمًا، أصدرته إحدى المحاكم بالمنطقة، بالسجن لمدة عشرين عامًا، وألفَيْ جلدة علنًا في مكان عام مفرقة على أربعين دفعة، كل دفعة بعدد خمسين جلدة؛ وذلك لقاء قيام احد السعوديين باغتصاب فتاة مرات عدة.

    وأشارت المعلومات التي نشرتها صحيفة "سبق" السعودية الالكترونية اليوم الاربعاء إلى أن المواطن (السعودي) في العقد الرابع من العمر، وأقر واعترف أمام القضاة بارتكابه علاقات محرمة مع فتيات عدة، وممارسة الفاحشة معهن، وتصويرهن أثناء الفعل المشين مستخدمًا الوسائل التقنية في إخراج الفعل بأبشع وسائل الفحش الجنسي، ومن ثم ابتزازهن ماليًّا.

    كما اعترف المدَّعى عليه بالتعرف على فتاة قبل عشر سنوات،واغتصابها مرات عدة، ثم تصويرها عارية مستخدما وسائل التقنية الحديثة، وتهديدها بنشر صورها وإبلاغ ذويها بفعلها ما لم ترضخ لمطالبه،وتقوم بتحويل مبلغ 90 ألف ريال إلى حسابه البنكي.

    وبالفعل رضخت له، وقامت بتحويل المبلغ المطلوب، فيما واصل الجاني ابتزازه مطالبًا بمبالغ إضافية،تقدر بأكثر من 100 ألف ريال من الفتاة، حتى ضاقت ذرعًا؛ فتقدمت ببلاغ رسمي للجهات الأمنية،التي باشرت البلاغ حال وروده، وقامت بالقبض على الجاني أثناء عمله، الذي اعترف بكل ما نُسب إليه. وقد عُثر بحوزته على عدد خمس ذاكرات تخزين فلاش ميموري، تحتوي على ملفات خاصة بالفتيات، وصور لهن بوضع غير لائق، كما تم العثور على صور الفتاة المتقدمة في البلاغ الرسمي ضده.

    وبيَّنت المعلومات أن المحكمة رفضت طلب المدعي العام الذي طالب بحد الحرابة على المدَّعى عليه؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية.

    صورعارية محكمة الاستئناف السعودية المنطقة الشرقية عقوبة الجلد

    الخبر التالى:

    بالصور| إندونيسيا قبل دمار تسونامي وبعده: انهيار جسور واختفاء مدن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان