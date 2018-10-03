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    رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف هدم قرية "الخان الأحمر"

    01:23 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف هدم قرية "الخان الأحمر"

    رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

    رام الله - (د ب أ):

    طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي خاصة ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف "انتهاكاتها" خاصة توسعها الاستيطاني ومخططاتها لهدم قرية " الخان الأحمر" في شرق القدس.

    جاء ذلك لدى استقبال الحمد الله ممثل ألمانيا الجديد لدى فلسطين كريستان كلاجيس، في مكتبه في رام الله، حيث أطلعه بحسب بيان صادر عن مكتبه ، على آخر المستجدات السياسية و"انتهاكات" إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتداعيات الإجراءات الأمريكية.

    وذكر البيان أن الحمد الله بحث مع كلاجيس سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطويرها في كافة المجالات، مثمنا الدعم الألماني المتواصل لفلسطين، لا سيما على صعيد قطاعات التعليم والصحة والمياه.

    ودعا الحمد الله إلى استمرار الدعم الألماني السياسي على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاقتصادي على صعيد دعم اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.

    وكان عشرات الأطفال الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر تظاهروا يوم أمس على أرض القرية ورفعوا صور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وطالبوها بالمساعدة في منع إسرائيل هدم قريتهم وذلك عشية زيارتها اليوم إلى إسرائيل.

    وانتهت قبل يومين المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيا.

    رامي الحمد الله المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي ألمانيا إسرائيل القدس المحتلة فلسطين قرية الخان الأحمر

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