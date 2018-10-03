محامي القس الامريكي برانسون يقدم التماسا للمحكمة الدستورية التركية

اسطنبول - (د ب أ):

قدّم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت، اليوم الأربعاء، التماسا إلى المحكمة الدستورية التركية من أجل رفع الإقامة الجبرية عن موكله القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يواجه تهما بالتجسس والإرهاب، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "الاناضول" الرسمية التركية اليوم.

وأرسل هالافورت التماسا إلى المحكمة الدستورية التركية عقب رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير غرب البلاد طعنه على قرار "الإقامة الجبرية وحظر السفر" المفروض على برانسون.

والتمس المحامي من المحكمة دراسة ملف موكله، والنظر في كون قرار فرض الإقامة الجبرية عليه "مخالفا للقانون".

وكانت محكمة جنائية في إزمير فرضت أواخر يوليو الماضي الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في التاسع من ديسمبر 2016، ويحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح حركة "فتح الله جولن"، وهو داعية اسلامي يعيش في منفى في الولايات المتحدة وتلقي عليه أنقرة باللوم في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

ويتهم برانسون أيضا بأن لديه علاقات مع حزب "العمال الكردستاني" المحظور، الذي تصفه تركيا وأمريكا والاتحاد الاوروبي بأنه منظمة إرهابية.