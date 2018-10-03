صحف موريتانية: القطريون يواصلون دعم جماعة الإخوان الإرهابية

نواكشوط - (أ ش أ):

أكدت صحيفتان موريتانيتان أن القطريين يواصلون دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وقالتا بعدديهما الصادرين اليوم الأربعاء "إن قناة الجزيرة القطرية استبعدت ممثل الحزب الموريتاني الحاكم الدكتور إسحاق الكنتي من إحدي حلقات برامجها الحوارية بعد أن فشلت محاولاتهم لإجباره علی تسجيل الحلقة، في سابقة هي الأول من نوعها، وبثها لاحقا".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "البديل"، إنه وبعد إطلاع القطريين على سيرة الدكتور الكنتي وعلی معرفته الواسعة بمؤامرات قطر والإخوان ضد الأمة العربية والإسلامية ومؤلفاته في هذا المجال التي تفضحهم وتعريهم، قرروا تسجيل حلقة البرنامج للتحكم فيها والتلاعب بمداخلاته وحذف ما لا يرضيهم وما يفضحهم ، فرفض في المقابل الدكتور إسحاق الكنتي تسجيل الحلقة ، فلجأ القطريون إلى إقصائه وتركوا ممثل الإخوان وحيدا يحاور نفسه".

من جانبها، نقلت صحيفة " أقلام" عن الدكتور اسحاق الكنتي قوله "لم يبلغنِ أحد أن البرنامج مسجل، ولو علمت أنه مسجل ما قبلت المشاركة فيه لأسباب يعرفها الجميع".

وأضاف: "في الطريق من المطار إلى الفندق اتصل بي مخرج البرنامج وأبلغني بوقت تسجيل البرنامج. سألته: البرنامج مسجل؟ قال: نعم. قلت: غدا نتكلم في الموضوع ، لما حضر أبلغته بشكل واضح وصريح رفضي التام المشاركة في البرنامج إلا إذا كان على الهواء مباشرة".