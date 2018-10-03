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سلطات الضرائب في نيويورك تحقق في "مخالفات ضريبية" لترامب

03:09 ص الأربعاء 03 أكتوبر 2018
سلطات الضرائب في نيويورك تحقق في "مخالفات ضريبية" لترامب

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

فتحت سلطات الضرائب في ولاية نيويورك تحقيقا فيما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن تكوين الرئيس دونالد ترامب وأسرته، إمبراطورية عقارية خاصة بهم من خلال "حالات من الاحتيال المباشر" و"التهرب الضريبي" بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال جيمس جازال، المتحدث باسم إدارة الضرائب والتمويل إن "إدارة الضرائب تراجع المزاعم الواردة في مقال نيويورك تايمز وتمضي في كل قنوات التحقيق المناسبة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

كانت الصحيفة قد ذكرت الثلاثاء أن ترامب وأسرته تورطوا في مخالفات ضريبية وحالات احتيال، مستشهدة بأكثر من 200 إقرار ضريبي قالت إنها حصلت عليها.

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