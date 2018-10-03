تحالف "البناء" العراقي يأمل في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما

بغداد - (أ ش أ):

أعرب تحالف "البناء" العراقي عن أمله أن يقوم عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما.

وقال المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي -طبقا لقناة (السومرية نيوز) الليلة- نتمنى لعادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة أداءً متميزا كما عرفناه سابقا وأن يشكل حكومته بالوقت المناسب خلال 30 يوما لتعالج المشاكل التي يعانيها الشعب العراقي".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلَّف، في وقت سابق اليوم، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.