أمير الكويت يهنئ عادل عبدالمهدي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الكويت - (أ ش أ):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبدالمهدى، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقية، عن خالص تهانيه لعبدالمهدى، متمنيا له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة العراق وشعبه، وتحقيق كافة تطلعاته، راجيا له موفور الصحة والعافية وللعراق وشعبها كل الرقي والازدهار.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء العراقى المكلف.