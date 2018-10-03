أبرز عناوين الصحف: مأساة "أطفال داعش"| عار يلاحقهم وآخرون بلا هوية
القاهرة - مصراوي:
سارة وليلى، 11 و9 أعوام على التوالي، لا يجمعهما أي شيء سوى تشابه مصيرهما بشكل مخيف؛ فوالديهما كانا جزءًا من التنظيم الإرهابي الذي قاتل بضراوة في مدينة الموصل، ثاني أكبر وأهم المدن العراقية بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، و"لا يحبذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكنه يريد إنشاء تحالف عربي (ناتو جديد) لمواجهة إيران"، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، فيما توقعت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن يزيد حجم إنتاج العالم من القمامة بمقدار الضعف بحلول عام 2050، وأن تأتي معظم الزيادة من بلدان العالم النامي.
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