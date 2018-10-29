رسالة من وزير الخارجية السعودي لنظيره السوداني حول العلاقات الثنائية

الخرطوم - (أ ش أ)

سلّم سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، اليوم الاثنين، رسالة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لنظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل، اليوم الاثنين، السفير السعودي الذي سلّمه الرسالة، حيث بحث الجانبان عددا من الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.