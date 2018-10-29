المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
موسكو - (أ ش أ)
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ، اليوم الاثنين ، أن روسيا تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وقال بوجدانوف ـ تعليقا على تصريحات العضو في الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية صفوان عكاش ، الذي اتهم روسيا وإيران بعرقلة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) ـ "هذا لا يتطابق مع الواقع ، نحن لا نقرر أي شيء فيما يخص تشكيل اللجنة وإنما نساعد".
وتبذل حاليا في جنيف جهود لتشكيل لجنة لصياغة الدستور ، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي.
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