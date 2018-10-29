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المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

11:09 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (أ ش أ)

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ، اليوم الاثنين ، أن روسيا تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بوجدانوف ـ تعليقا على تصريحات العضو في الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية صفوان عكاش ، الذي اتهم روسيا وإيران بعرقلة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) ـ "هذا لا يتطابق مع الواقع ، نحن لا نقرر أي شيء فيما يخص تشكيل اللجنة وإنما نساعد".

وتبذل حاليا في جنيف جهود لتشكيل لجنة لصياغة الدستور ، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا اللجنة الدستورية السورية سوريا ميخائيل بوجدانوف صفوان عكاش إيران

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