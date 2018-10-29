واشنطن: قرار ميركل بالانسحاب من الحياة السياسية شأن داخلي لألمانيا

واشنطن - (د ب أ)

رفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق بشكل مفصل على قرار المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل مع نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.

وقالت ساندرز اليوم الاثنين:" علمنا بالإعلان" مشيرة إلى أنه يتعلق بشان سياسي داخلي في ألمانيا، وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستواصل التعاون مع ميركل وحكومتها.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان ميركل عن قرار عدم الترشح مجددا للحزب والانسحاب من الحياة السياسية جاء في أعقاب النتيجة السيئة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية أمس الأحد.