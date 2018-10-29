رئيس البرازيل المنتخب يزور أمريكا في أول جولاته الخارجية

سانتياجو دي تشيلي - (د ب أ)

يزور الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو تشيلي والولايات المتحدة في أول جولة خارجية، حسبما أعلن مشرّع مقرب منه اليوم الاثنين.

وقال أونيكس لورنزوني الذي من المتوقع أن يعينه بولسونارو رئيسا للأركان إنه بمجرد تعافى بولسونارو من الإصابات التي تعرض لها في هجوم بسكين في 6 سبتمبر الماضي سيزور تشيلي أولا ثم الولايات المتحدة.

وقال لورنزوني لقناة (24 هوراس) التلفزيونية التشيلية إن "علاقاتنا ستكون مع دول يمكن أن تكون اخوة جيدين في الكفاح من أجل خلق فرص العمل والتنمية والسلام الاجتماعي في البرازيل".

وقال الرئيس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب اليميني على الهاتف وإن بولسونارو يعتزم زيارة تشيلي.

وقال بينيرا في القصر الرئاسي "لقد اجرينا محادثة مكثفة وصريحة ومفيدة للغاية".

كما تحدث بولسونارو أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن البلدين "سيعملان معا بشكل وثيق في المجالين التجاري والعسكري وكافة المجالات الأخرى."

وأيد بولسونارو سلسلة من مواقف السياسة الخارجية شبيهة بمواقف ترامب، بما في ذلك انتقاد فنزويلا ونظامها اليساري.

وخلال حملته الانتخابية، حاول بولسونارو تشويه سمعة منافسه اليساري بالقول إن البرازيل ستصبح فنزويلا التالية تحت حكمه.