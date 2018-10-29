البيت الأبيض: ترامب يدرس خيارات الرد على مقتل خاشقجي

كتب – مصراوي:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تدرس الإجراءات المحتملة للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأجابت ساندرز في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول الإجراءات التي قد تتخذها الإدارة ضد المملكة العربية السعودية: "الإدارة تدرس خيارات مختلفة وسنعلن عن قرار القرار".

وعبر الرئيس الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري،عن عدم رضاه على التفسير السعودي لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف للمراسلين في ولاية نيفادا، بحسب رويترز، أنه من المحتمل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة.

نشير إلى اللقاء الذي جمع النائب العام السعودي سعود المعجب بنظيره التركي عرفان فيدان صباح اليوم، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وذكر ت الأناضول أن اللقاء المُغلق الذي انعقد بين الجانبين في القصر العدلي بإسطنبول، استمر لمدة ساعة و15 دقيقة، وبعدها غادر النائب العام السعودي والفريق المرافق له مبنى القصر.