أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

البيت الأبيض: ترامب يزور بنسلفانيا غدًا بعد مذبحة المعبد اليهودي

09:27 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
البيت الأبيض: ترامب يزور بنسلفانيا غدًا بعد مذبحة المعبد اليهودي

الرئيس الامريكي وزوجته ميلانيا

كتب – مصراوي:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، سيزوران مدينة بطرسبرج، بعد مذبحة المعبد اليهودي، غدًا الثلاثاء.

ووُصفت الجريمة التي أودت بحياة 11 شخصًا بأنها أسوأ هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.

واحتجزت الشرطة، المسلح الذي فتح النار على كنيس "تري أوف لايف" بينما كانت تقام فيه الصلوات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

ويواجه منفذ الهجوم، روبرت باورز، البالغ من العمر 46 عاما، تهما بارتكابه نحو 29 جريمة من ضمنها استخدام سلاح ناري للقتل.

وقال المدعي العام الفيدرالي، إنه سيوجه لباورز تهمة تنفيذ جريمة كراهية، ما يعني أن عقوبته قد تصل إلى الإعدام.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهجوم بأنه "جريمة قتل جماعي خبيثة"، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق إلى موقع الهجوم في بيتسبرغ.

ووقف أعضاء الحكومة الإسرائيلية دقيقة صمت في بداية الاجتماع الأسبوعي حدادا على ضحايا الهجوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "ينبغي على الجميع التصدي لمعادة السامية ومحاربتها".

وأدان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الهجوم واصفا إياه "بالفعل العنيف غير الإنساني".

البيت الأبيض سارة ساندرز ترامب مدينة بطرسبرج مذبحة المعبد اليهودي الولايات المتحدة

الخبر التالى:

البيت الأبيض: ترامب يدرس خيارات الرد على مقتل خاشقجي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان