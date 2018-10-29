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مصر تدين التفجير الانتحاري بوسط العاصمة التونسية

09:13 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
مصر تدين التفجير الانتحاري بوسط العاصمة التونسية

مبنى وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وعبّر البيان عن تمنيات مصر سرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم.

وجدد البيان مُطالبة مصر بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

هذا المحتوى من

Asha
التفجير الانتحاري وزارة الخارجية الإرهاب تونس
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