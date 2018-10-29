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مصدر إسرائيلي كبير يكشف عن استمرار شن غارات على أهداف بسوريا

09:10 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
مصدر إسرائيلي كبير يكشف عن استمرار شن غارات على أهداف بسوريا

طائرة حربية إسرائيلية

تل ابيب - (د ب أ)

كشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن أن سلاح الجو قصف أهدافا في سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في اللاذقية في الشهر الماضي.

وأضاف المصدر،الذي لم يتم تسميته، أن التنسيق مع الجانب الروسي مستمر كما كان عليه قبل هذا الحادث، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال المصدر أن إسرائيل تعمل بالتعاون مع مصر وقطر من أجل منع حدوث كارثة إنسانية في القطاع.

واشار المصدر إلى احتمال عقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عل هماش مؤتمر السلام في باريس منتصف الشهر المقبل.

على صعيد اخر، أضاف المصدر أن إسرائيل قامت بتوجيه ضربات قاسية إلى حركة حماس، مؤكدا مع ذلك أن الهدف الرئيسي هو الامتناع عن اندلاع حرب ومحاولة التوصل الى تهدئة وحتى إلى تسوية في المستقبل.

يشار إلى أن اسرائيل تشن من حين لاخر هجمات ضد اهداف لحماس في غزة ردا على هجمات صاروخية، وإطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة على مستوطناتها المحاذية للسياج الحدودي مع غزة، في إطار فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي.

وخلفت الاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال المسيرة أكثر من 200 قتيل فلسطيني وأكثر من 22 الف مصاب.

إسرائيل غارات جوية سوريا تل ابيب إسقاط الطائرة الروسية

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