قافلة مهاجرين تواصل طريقها باتجاه أمريكا وسط تعهد ترامب بمنع "الغزو"

سيوداد هيدالجو - (د ب أ)

واصلت قافلة تقل مهاجرين من أمريكا الوسطى اليوم الاثنين، طريقها عبر جنوب المكسيك متوجهةً إلى الولايات المتحدة الأمريكية ،وذلك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح "للغزو".

وانطلقت القافلة التي تضم مابين نحو 000ر3 إلى 500ر5 شخص من شمال هندوراس في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

واقتربت القافلة من الوصول إلى مدينة سانتياجو نيلتيبيك بولاية أواكساكا الواقعة جنوب المكسيك ،وذلك بعد سفرها لمسافة حوالي 000ر1 كيلومتر.

ولا يزال أمام هؤلاء المهاجرين مسافة تقدر بحوالي 400ر1 إلى 500ر3 كيلو متر من أجل الوصول إلى الحدود الأمريكية، بالنظر إلى الطريق الذي يسلكونه.

وكتب الرئيس ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا " يندس العديد من أعضاء العصابات وبعض الأشخاص السيئين في القافلة المتوجهة إلى حدودنا الجنوبية".

وأضاف ترامب "أرجوكم عودوا إلى بلدكم، لن يتم السماح لكم بدخول الولايات المتحدة ما لم يتم ذلك عبر الإجراءات القانونية. هذا هو غزو لبلدنا والجيش هنا في انتظاركم".

ولم يؤكد البنتاجون تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإرسال 000ر5 جندي أمريكي إلى الحدود، في خطوة تمثل زيادة ملحوظة لعدد القوات المتواجد على الحدود والذي ذكرت تقارير بأنه يبلغ 800 جندي.

ولم يتضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل 000ر2 جندي من قوات الحرس الوطني التي تم نشرها بالفعل.

وفي الوقت الذي واصلت فيه هذه القافلة طريقها اليوم، فإن قافلة أخرى حاولت شق طريقها يوم أمس الأحد باتجاه المكسيك قادمة من جواتيمالا عبر حدود تيكون أومان..

وقام بعض من هؤلاء المهاجرين بإلقاء الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة على أفراد الشرطة الجواتيمالية والشرطة المكسيكية الذين ردوا بإلقاء الغاز المسيل للدموع. وقد توفي شخص هندوراسي إثر إصابته بالرصاص المطاطي ، حسبما قالت السلطات الجواتيمالية.