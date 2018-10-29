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    الرئيس التركي يدشن مطارا دوليا جديدا في إسطنبول

    07:07 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
    الرئيس التركي يدشن مطارا دوليا جديدا في إسطنبول

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    إسطنبول - (د ب أ)

    دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار إسطنبول الدولي الجديد وهو مشروع دافع عنه على أمل أن يصبح الأكبر على مستوى العالم.

    وصل أردوغان إلى المطار الذي سيطلق عليه اسم "مطار إسطنبول"، برفقة زوجته أمينة لحضور مراسم الافتتاح.

    وقاد الرئيس عربة كهربائية خاصة بالمطار مع زوجته وتفقدا محاكاة لعملية فحص الأوراق عند طاولة تتبع الخطوط الجوية التركية.

    ومن بين الحضور كان الرئيس السوداني عمر البشير وقادة من ألبانيا وقرغيزستان وكوسوفو ومقدونيا ومولدوفا وباكستان وصربيا.

    أردوغان إسطنبول تركيا مطار إسطنبول

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