الرئيس التركي يدشن مطارا دوليا جديدا في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار إسطنبول الدولي الجديد وهو مشروع دافع عنه على أمل أن يصبح الأكبر على مستوى العالم.

وصل أردوغان إلى المطار الذي سيطلق عليه اسم "مطار إسطنبول"، برفقة زوجته أمينة لحضور مراسم الافتتاح.

وقاد الرئيس عربة كهربائية خاصة بالمطار مع زوجته وتفقدا محاكاة لعملية فحص الأوراق عند طاولة تتبع الخطوط الجوية التركية.

ومن بين الحضور كان الرئيس السوداني عمر البشير وقادة من ألبانيا وقرغيزستان وكوسوفو ومقدونيا ومولدوفا وباكستان وصربيا.