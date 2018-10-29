السعودية تدين هجوم ليبيا وتفجيرات تونس وأفغانستان

الرياض - (أ ش أ)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ،اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة ، واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف "منطقة الفقهاء " ببلدية "الجفرة" جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع "الحبيب بورقيبة" بتونس، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية (كابول) ، مما أسفرت تلك الهجمات سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر تأكيده تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.