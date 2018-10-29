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    روسيا تؤكد نقل جبهة النصرة والخوذ البيضاء للمواد السامة داخل إدلب

    06:37 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
    روسيا تؤكد نقل جبهة النصرة والخوذ البيضاء للمواد السامة داخل إدلب

    فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي في الأمم ال

    كتب – مصراوي:

    أكد نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن جبهة النصرة، وجماعة الخوذ البيضاء، نقلوا المواد السامة داخل إدلب السورية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

    وأعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن روسيا طلبت منتصف الشهر الجاري، من القوى الغربية إخراج عناصر الخوذ البيضاء من سوريا، لأنهم يشكلون مصدر تهديد.

    وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي: "الإرهابيون يجب أن يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة".

    ووأضاف "إن وجود الخوذ البيضاء هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربية بسحب الخوذ البيضاء من سوريا".

    روسيا جبهة النصرة فلاديمير سافرونكوف الأمم المتحدة منظمة الخوذ البيضاء سوريا

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