المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان تختتم زيارتها للقاهرة

كتب – محمد عطايا:

اختتمت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، زيارة للقاهرة، استغرقت عدة أيام بحثت فيها عدد من القضايا مع المسؤولين في مصر.

وأشادت بجهود مصر في توسيع نطاق برنامجها لتنظيم الأسرة القائم على الحقوق خلال زيارتها للقاهرة في 28 أكتوبر.

والتقت د. كانيم خلال زيارتها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، ووزيرة الصحة الصحة والسكان د. هالة زايد، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وكانت د. كانيم في زيارة للقاهرة لتعزيز التعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجالات الصحة الإنجابية والشباب والمساعدات الإنسانية.

أشارت د. كانيم من خلال اجتماعاتها إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وضعت الحكومة تنظيم الأسرة كأحد أولويتها في برنامجها. وأكدت أيضاً على العلاقة القوية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية.

كما أعربت عن إلتزام الصندوق بمواصلة تعاونه من أجل النساء والأطفال والشباب في مصر.

وشددت أيضاً د. كانيم على أهمية جعل تنظيم الأسرة خيارًا متاحًا عالميًا يستلزم تزويد المجتمعات بالمعلومات والوسائل والأساليب لإتخاذ قرارات سليمة.

وتعتبر زيارة د. كانيم فرصة لإعادة الإلتزام بأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد هنا في القاهرة في عام 1994 مع اقتراب حلول ذكرته السنوية الخامسة والعشرين.

وشددت على أهمية دور مصر في قيادة المنطقة في دعم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية نظرا وزنها السياسي والديمغرافي في المنطقة. يضع برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي اعتمدته 179 دولة، خطة تضع حقوق الإنسان للأفراد في صدارة أجندة التنمية العالمية.

وأشارت د. كانيم في كلمتها خلال مؤتمر "صوت مصر، الدولة تتحدث" الى بناء السرد حول مصر كقائد في مجال الصحة والحقوق الإنجابية بعد مرور 25 عامًا على استضافتها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

كما افتتحت د. كانيم مهرجان الشباب الريادي للدعوة بقضايا السكان الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مركز التعليم المدني. واختتمت زيارتها بحضور عرض مسرحي تناول قضايا مثل التحرش الجنسي والزواج المبكر. كما قامت بجولة في معرض للحرف اليدوية التي أنتجها المستفيدون من الأماكن الآمنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة كير الدولية والمؤسسة الإستشارية للشباب والتنمية اتجاه.

توجهت د.كانيم إلى بيروت اليوم 29 أكتوبر للمشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية، حيث من المقرر أن تستعرض مصر والدول العربية الأخرى التقدم المحرز بعد خمس سنوات من إعلان 2013.