فينيسيا الإيطالية تستعد لأسوأ فيضانات خلال 40 عاما

روما - (د ب أ)

تستعد مدينة فينيسيا الإيطالية لأسوأ فيضانات تشهدها منذ عام 1979، وسط تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات المحلية أن المد المرتفع سوف يصل منسوبه إلى160 سنتيمترا الساعة الثالثة عصرا تقريبا (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وهو ما قد يؤدي إلى غرق 77 بالمئة من المناطق التاريخية في فينيسيا تحت الماء.

وفي 22 ديسمبر 1979، ارتفع منسوب المد إلى166 سنتيمترا فوق نقطة الصفر المرجعية في بونتا ديلا سالوت، وهو المدخل الجنوبي للقناة الكبيرة أمام ميدان سان ماركو. ووصل ارتفاع المد خلال أسوأ فيضان شهدته فينيسيا في العصر الحديث إلى 194 سنتيمترا عام 1996.

ويقف رجال الحماية المدنية على أهبة الاستعداد في أجزاء عدة من إيطاليا فيما شهدت أجزاء كثيرة من البلاد أمطارا غزيرة ورياحا عاتية.

وفي منطقة كالابريا بجنوب البلاد، افادت تقارير بأن رجلا فُقد بعدما اصطدم زورقه برصيف أمس الأحد بينما كان يحاول دخول ميناء كاتنتسارو خلال طقس عاصف.

وتوقفت بشكل مؤقت حركة القطارات والطرق السريعة بالقرب من ممر برنر، الذي يربط إيطاليا بالنمسا، أمس واليوم, وغمرت المياه أجزاء من طريق ميلانو-بولونيا السريع.

وكإجراء احترازي جرى غلق المدارس في عدة مناطق من بينها منطقتي فينيتو وليجوريا بشمال البلاد وفي أجزاء من ابروتسو وروما.