رئيس الوزراء الموريتاني يُقدم استقالته

نواكشوط- (د ب أ):

قدم رئيس الوزراء الموريتانييحيى ولد حدمين،الاثنين، استقالة حكومته لرئيس البلاد بعد الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة.

ومن المتوقع خلال ساعات الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.

يأتي ذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الشهر الماضي.