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    رئيس الوزراء الموريتاني يُقدم استقالته

    04:44 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
    رئيس الوزراء الموريتاني يُقدم استقالته

    رئيس الوزراء الموريتاني

    نواكشوط- (د ب أ):

    قدم رئيس الوزراء الموريتانييحيى ولد حدمين،الاثنين، استقالة حكومته لرئيس البلاد بعد الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة.

    ومن المتوقع خلال ساعات الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.

    يأتي ذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الشهر الماضي.

    نواكشوط موريتانيا يحيى ولد حدمين الحكومة الموريتانية

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