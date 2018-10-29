بالفيديو- اللحظات الأخيرة للطائرة الإندونيسية المنكوبة قبل تحطّمها

القاهرة- (مصراوي):

نشرت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة للطائرة الإندونيسية المنكوبة قبل تحطّمها في بحر جاوة، ومقتل كافة الركاب على متنها والبالغ عددهم 189 شخصًا.

ويُسمع في الفيديو تكبيرات يُرددها ركاب الطائرة بينما تعتريهم حالة من الذعر والخوف، قائلين "الله أكبر".

الوكالة الوطنية للطوارئ في إندونيسيا، الاثنين، أن سبب سقوط الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" يرجع إلى انفجار خزان الوقود بالطائرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة للصحفيين: "عثر على الخزان مهشما، والوقود يتسرب منه"، ولكنه لم يحدد وقت انفجار خزان وقود الطائرة بالضبط.

فيما أشارت مصادر إندونيسية إلى أن الطيار طلب الإذن بالعودة لمطار الإقلاع قبل دقائق من فقدان الاتصال معه بعد 13 دقيقة من بدء الرحلة.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الطيران إدوارد سيرايت، أن الطائرة خضعت قبل طيرانها من جاكرتا صباح اليوم لأعمال صيانة بسبب مشكلة تقنية، موضحا أنه "تم إصلاحها في دنباسار في جزيرة بالي"، بحسب روسيا اليوم.

وقال سيرايت لوكالة فرانس برس إن "التقنيين في جاكرتا تسلموا ملاحظات وقاموا بتصليحات جديدة قبل أن تقلع الطائرة إلى بانكال بينانج (حيث كان من المفترض أن تهبط الطائرة)، وهي إجراءات عادية".