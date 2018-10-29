الرئيس الألماني: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط

القاهرة / برلين- (د ب أ):

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الاثنين، أن مصر ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال شتاينماير للرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي .

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن اللقاء شهد التطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بالتوازي مع جهودها في دفع عملية التنمية.

وحسب المتحدث، أكد السيسي أن بلاده تبذل جهداً كبيراً في هذين المجالين انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وكذلك تجاه استقرار المنطقة والعالم، موضحاً أثر هاتين الظاهرتين على أمن منطقة المتوسط وأوروبا.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية، حيث تناول الرئيسان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية فضلاً عن الأزمة الليبية والسورية.

وأكد الرئيس السيسي حرص بلاده التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات، وفقاً لثوابت السياسة المصرية في الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

كما وجّه الدعوة للرئيس الألماني لزيارة القاهرة.