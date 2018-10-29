مُعتقل فلسطيني ينهي إضرابه عن الطعام بعد حكم بالإفراج عنه

رام الله- (د ب أ):

أوقف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إضرابا عن الطعام استمر لمدة 58 يوما بعد صدور حكم يقضي بالإفراج عنه الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت عائلته.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة عسكرية إسرائيلية قضت بسجن المعتقل خضرعدنان لمدة عام، اعتبارا من تاريخ اعتقاله في 11 ديسمبر الماضي، ودفع غرامة مالية ما يتيح الإفراج عنه الشهر المقبل.

وأعلنت عائلة عدنان (40 عاما) أنه سيوقف إضرابه عن الطعام بناء على الحكم الصادر بحقه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، قالت أمس إن عدنان سيمتنع عن شرب الماء للضغط من أجل الإفراج عنه.

وأفادت الهيئة بأن الظروف الصحية لعدنان تتدهور بشكل مستمر "إذ لا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، كما فقد الكثير من وزنه، ويعاني من صعوبة في الحديث، وحالة تقيؤ على مدار الوقت".

ويُعد هذا الإضراب الثالث لعدنان، بعد عام 2012 الذي خاض فيه إضرابا لمدة 66 يوما ضد اعتقاله الإداري، وكذلك عام 2015 والذي استمر 54 يوما.

واعتقلت قوات الاحتلال خضر، وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناسبات لفترات مختلفة.