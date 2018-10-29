قبل الطائرة الإندونيسية.. أسوأ حوادث الطيران هذا العام

كتبت- رنا أسامة:

شهد العام الجاري عددًا من حوادث الطيران المروّعة التي خلّفت مئات الضحايا، بين طائرات مدنية وأخرى عسكرية، لأسباب وقفت وراءها أعطال فنية تارة، وأخطاء بشرية تارة أخرى، وتقلّبات في الأحوال الجوية تارة ثالثة، أخرها تحطّم طائرة ركاب إندونيسية في البحر ومصرع 189شخصًا على متنها.

ولا يزال سبب تحطّم الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية مجهولًا إلى الآن لحين انتشالا الصندوقين الأسودين للطائرة، وهما مُسجّل صوت قمرة القيادة ومُسجّل بيانات الرحلة، وفق ما ذكرته لجنة سلامة النقل الإندونيسية، الاثنين.

في التقرير التالي يستعرض مصراوي أبرز حوادث الطائرات هذا العام:

11 فبراير.. الطائرة الروسية المُحترقة

تحطّمت طائرة روسية مدنية تابعة لشركة "ساراتوف" بعد مدة وجيزة من إقلاعها بينما كانت في طريقها من العاصمة موسكو، وعلى متنها 71 شخصًا لقوا حتفهم جميعًا في 11 فبراير الماضي.

وأكّد شهود عيان أن الطائرة الروسية احترقت في الهواء قبل سقوطها، حسبما نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء. وعُثر على حطام الطائرة بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.

وذكت هيئة الطيران الروسية أن قراءة خاطئة لعدّادات السرعة بسبب تجمد أجهزة الاستشعار رُبما كانت من أسباب تحطم الطائرة.

18 فبراير.. أحوال الطقس تُسقط طائرة إيرانية مدنية

تحطّمت طائرة ركاب إيرانية في 18 فبراير، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم أكثر من 60 شخصًا بين ركاب وأفراد من طاقم الطائرة.

وقع الحادث بعد اصطدام الطائرة بجبال دنا في منطقة سيميروم بمحافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تقلبات في الأحوال الجوية، بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار "مهر آباد" خلال رحلة لها إلى مدينة ياسوج، جنوبي البلاد.

6 مارس.. الطائرة العسكرية الروسية

قتل أكثر من 39 عسكريًا جراء تحطم طائرة نقل روسية قرب قاعدة حميميم العسكرية، شمال غربي سوريا، قبل هبوطها في 6 مارس.

وعزت روسيا سبب تحطّم طائرة النقل "أنطونوف - 26" في سوريا إلى احتمالية حدوث خطأ تقني بالطائرة.

11 مارس.. تحطّم طائرة تركية خاصة

قتل 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة جنوب غربي إيران، بينما كانت في طريقها من الشارقة إلى إسطنبول في 11 مارس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حاكم مدينة كيار قدم علي مرداني قوله إن الطائرة سقطت في مرتفعات جبال "هلن" بمحافظة جهار محال وبختياري.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة تابعة لمجموعة شركات بصران للطاقة وأعمال البناء والسياحة التابعة لرجل الأعمال التركي حسين بصران.

11 أبريل.. كارثة الطائرة العسكرية الجزائرية

تحطّمت طائرة عسكرية على الطريق الرابط بين بلدتيّ بوفاريم والبليدة في الجزائر، بالقرب من مطار بوفاريك، وأسفر الحادث عن مصرع 257 شخصا.

28 أغسطس.. تحطّم المقاتلة الإيرانية "كوثر"

تحطمت مقاتلة إيرانية أمريكية الصنع من طراز "إف- 5" يوم 28 أغسطس، بعد فشلها في الهبوط في مدينة "دزفول" بمحافظة خوزستان الإيرانية، جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها العقيد الطيار منوتشر فتاحي.

كانت إيران قد زعمت تطوير المُقاتلة، المُنتجة في الستينات، وأطلقت على النسخة المُكوّرة اسم "المقاتلة كوثر".

30 أغسطس.. تحطم طائرة عسكرية في إثيوبيا

تحطّمت مروحية عسكرية في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 30 أغسطس، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

6 سبتمبر.. تحطم هليكوبتر سعودية

لقي مدرب أمريكي حتفه وأُصيب طيار سعودي في تحطم طائرة تدريب هليكوبتر في مطار "خشم العان" بالرياض في 6 سبتمبر.

21 سبتمبر.. تحطّم طائرة عسكرية سودانية

لقي طياران سودانيان حتفهما إثر تحطم طائرتهما العسكرية أثناء تدريب بمدينة أم درمان قرب العاصمة الخرطوم، في 21 سبتمبر، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني.

27 أكتوبر.. تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

لقي مالك ليستر سيتي حتفه إثر تحطم مروحيته بعد دقائق من إقلاعها يوم السبت الماضي، بحسب تأكيد النادي.

وقال النادي في بيان "نؤكد ونحن في قمة الأسف وقلوبنا محطمة أن رئيسنا، فيتشاي سريفادانابرابا، كان ضمن من لقوا حتفهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كان يستقلها وأربعة آخرون خارج ملعب كينج باور ".

وكان رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا واثنان من طاقمه إضافة إلى قائد الطائرة على متن المروحية عند سقوطها في الساعة 20:30 بتوقيت لندن يوم السبت. وتحطمت المروحية بعد وقت قصير من إقلاعها عقب انتهاء إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.a