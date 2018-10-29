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مصادر: ميركل لا تعتزم الترشح مجددا للبرلمان الألماني مجددا

01:33 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
مصادر: ميركل لا تعتزم الترشح مجددا للبرلمان الألماني مجددا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

لا تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الترشح مجددا لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في حزب ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين.

وذكرت المصادر أن ميركل أعلنت ذلك بعدما أعلنت أمام قيادة حزبها المسيحي الديمقراطي عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب.

ويعني هذا استبعاد ترشح ميركل مجددا لمنصب المستشارية.

وبحسب المصادر، قالت ميركل خلال اجتماعها مع هيئة رئاسة الحزب إنها لا تعتزم أيضا شغل أي مناصب في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على سبيل المثال.

البرلمان الألماني أنجيلا ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي الاتحاد الأوروبي

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مصادر: الأمينة العامة لحزب ميركل تعتزم الترشح لرئاسة الحزب
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