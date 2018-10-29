رئيس وزراء ماليزيا يتسلم دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية

بوتراجايا (د ب أ)

تسلم رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة العربية السعودية "في الوقت القريب".

وأفادت وكالة الانباء الماليزية (برناما) اليوم الاثنين، بأن الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان الملكي، قد قام بتسليم الرسالة خلال اللقاء بمبنى "بردانا بوترا" (المقر الرسمي الإداري لرئيس الوزراء الماليزي) في بوتراجايا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، إن "هذه الدعوة الرسمية من الملك سلمان تهدف إلى توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين".