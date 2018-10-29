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التكدس المروري ينقذ موظفا إندونيسيا من حادث الطائرة المنكوبة

12:57 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
التكدس المروري ينقذ موظفا إندونيسيا من حادث الطائرة المنكوبة

ارشيفية

جاكرتا (د ب أ)

بسبب التكدس المروري، نجا أحد موظفي وزارة المالية من الموت في حادث تحطم طائرة الركاب الإندونيسية التي سقطت في البحر وعلى متنها 188 شخصا اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية، نوفرانساويرا ساكتي، إنه من بين ضحايا الحادث ما لا يقل عن 21 موظفا من الوزارة، والذين كانوا يحضرون اجتماع عمل في جاكرتا.

وتأخر سوني سيتياوان، الموظف أيضا في وزارة المالية في مدينة بانجكا-بليتونج، عن موعد إقلاع الطائرة المنكوبة بسبب التكدس المروري .

وقال سوني لشبكة "سي.إن.إن إندونيسيا" الإخبارية :"أحسست بعدم قدرة على الوقوف وصرخت عندما سمعت الأنباء ... لقد كان أصدقائي على متن الطائرة".

جاكرتا التكدس المروري إندونيسيا وزارة المالية تحطم طائرة

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