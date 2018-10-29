بي بي سي تتوقع أن تحدد انتخابات ولاية هيسن مصير ميركل

لندن (د ب أ)

علقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على نتائج انتخابات البرلمان المحلي في ولاية هيسن، والتي مُني فيها الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل على المستوى الاتحادي، بهزيمة كبيرة.

وذكرت المحطة اليوم الاثنين: "كانت هذه ليلة مؤلمة بالنسبة لأنجيلا ميركل... الخسائر بلا شك بمثابة ذخيرة للمنتقدين داخل حزبها، الذين يريدون التخلص من السيدة ميركل. لكنها تواجه على الأرجح مشكلة أكثر إلحاحا، فشريكها الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم يمر بمرحلة سقوط حر في الانتخابات".

وأضافت المحطة أن "الساسة البارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد يقررون الانسحاب من الائتلاف الحاكم، ليسقطوا بذلك حكومتها الهشة".

وذكرت المحطة أن الألمان يطلقون على انتخابات هيسن "انتخابات المصير"، مضيفة أن "هذا قد يكون مصير حكومة الولاية أو ربما مصير مستشارتهم".