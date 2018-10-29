بعد 36 عاما في ألمانيا.. صحفي تركي مهدد بالترحيل

برلين (دويتشه فيله)

تعتزم المانيا ترحيل صحفي تركي ارتدى قميصا عليه شعار ينادي بالحرية للإعلاميين الأتراك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

قال الصحفي التركي عادل يغيت (60 عاما) لوكالة الأنباء الالمانية إنه تبلّغ بأن عليه مغادرة البلاد بحلول يناير القادم.

وقال يغيت "يجب أن يكون هناك علاقة بين الأمرين، ليس هناك تفسير آخر محتمل".

وارتدى الصحفي الذي يقول إنه يعيش في ألمانيا منذ 36 عاما قميصًا يحمل عبارة "الحرية للصحافيين في تركيا". وقد رافق رجال الأمن الصحفي الى خارج مكتب المستشارة على مرأى من أردوغان.

وقال شتيفن زيبرت المتحدث باسم ميركل على تويتر في وقت لاحق بعد انتشار الانتقادات حول الحادثة على نطاق واسع "في المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمستشارية، نقوم بأشياء بنفس الطريقة كما في البوندستاغ (البرلمان): لا تظاهرات أو شعارات لقضايا سياسية".

وكتب يغيت عمودا لصحيفة "تاتس" الألمانية اليسارية نشرته أيضا صحيفة تركية معارضة لأردوغان على موقعها الإلكتروني ينتقد فيه حكومة الرئيس التركي. وقال "بالطبع أخشى على سلامتي إذا طُردت"، مضيفا "في تركيا يتم إسكات الصحافيين".

ومنذ محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، قامت الحكومة التركية بسجن الآلاف من الأعداء المفترضين للدولة التركية بينهم العديد من الصحفيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الانسان.